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Hasan Ali Kaldırım, 2 ay sonra takımla birlikte çalıştı!

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, 2 ay sonra takımla antrenmanlara başladı.

23.09.2019 19:24

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi.

BAYERN MÜNİH MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Almanya'da düzenlenen hazırlık turnuvası Audi Kupası'nda 30 Temmuz'da oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali, yaklaşık 2 ay sonra takımla çalıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Mauricio Isla da takımla antrenmanda yer aldı. Isla ve Moses, geçen hafta antrenmanların ilk bölümünde takımla çalışmıştı.

Hasan Ali Kaldırım, 2 ay sonra takımla birlikte çalıştı!

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor

Kaynak: AA

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