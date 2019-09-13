Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

13.09.2019 14:17Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:28 Milli tekvandocu hatice kübra ilgün'den altın madalya
15:28 Tekvando: Grand Prix 2. Seri Müsabakaları
15:27 Adil sani konukoğlu: başkanlığı başararak devrettim
15:26 Anadolu Efes'in KIA'yla iş birliği devam edecek
15:24 Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağında Lappi lider
15:22 Hatice'den son saniyede altın tekme!
15:16 Avrupa Gençler Judo Şampiyonası