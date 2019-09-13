Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL