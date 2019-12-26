Haberler » Spor » Fenerbahçe'de hedef Ghoulam - Spor

Fenerbahçe'de hedef Ghoulam

Fenerbahçe, sezon başında yaşadığı sol bek sıkıntısını devre arası transfer döneminde çözmek istiyor.

26.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:38 Fenerbahçe'de hedef Ghoulam
, sezon başında yaşadığı sol bek sıkıntısını devre arası transfer döneminde çözmek istiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin 'nin Cezayirli futbolcusu Faouzi Ghoulam'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Sezon başında sol bek pozisyonuna transfer yapamayan ve Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle asıl mevkisi sağ bek ve sağ kanat olan Dirar'ı sol bek olarak kullanan Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde ilk hedefi bu mevki. İtalyan İlmattino Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin Napoli forması giyen Cezayirli futbolcu Faouzi Ghoulam ile ilgilendiği iddia edildi. Napoli Teknik Direktörü Gattuso tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralık olarak başka bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve sezon sonunda daha hazır olup Napoli forması giymek istediği söylenenler arasında.

Faouzi Ghoulam bu sezon Napoli formasıyla 5 maçta forma giydi ve ligin son 8 haftasında sakatlığından dolayı sahalardan uzak kaldı. - İSTANBUL

Faouzi Ghoulam, Fenerbahçe, Napoli, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

09:47   Ozan Tufan için 30 milyon euro iddiası! | Fenerbahçe Transfer Haberleri - Spor
09:40   (Özel Haber) Zargo Toure: "Beşiktaş maçından 1 puan ya da 3 puan ile dönebiliriz" - Spor
09:38   İlhan Palut: "Gerekli görülen yerlere takviyeler olacaktır" - Spor
09:33   Fenerbahçe'de hedef Ghoulam - Spor
09:30   Şampiyon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - Spor
08:42   Mustafa Cengiz: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın - Spor
08:35   Mehmet Demirkol Galatasaray'dan ayrılacak 2 ismi açıkladı - Spor
08:19   Ozan Tufan Fenerbahçe kararını verdi - Spor
22:44   Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı - Spor
20:29   Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi - Spor
26.12.2019 09:50:37