Fenerbahçe'de "Heforshe" Projesi Tanıtıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Eylül 2014'te başlattığı ve Koç Topluluğu'nun Türkiye'deki ana destekçisi olduğu "HeForShe" hareketi ile "Birlikte Eşitiz" diyerek güçlerini birleştirmesinin ardından, basın kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya geldi.Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sohbet toplantısına Başkan Koç'un yanı sıra Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktör Vekili Dr. Sabine Freizer da katıldı.Toplantıda konuşan Ali Koç, hedeflediği noktalardan birinin kadının sporda daha fazla yer alması olduğunu belirterek, "Bizim 41 bin kombinemizin sadece yüzde 5'i kadın. Bu yeterli değil. Türkiye'de lisanslı sporcu sayısına baktığımız zaman 5,4 milyon erkek varken 2,9 milyon kadın var. Fenerbahçe'nin sporcularına baktığımız zaman bin 545 sporcu arasında yüzde 31,2 oranıyla 483 kadın sporcumuz var. Bu rakam da yükselmeli. Böyle bir konuda Fenerbahçe camiası olarak sorumluluk almanın Fenerbahçe markasına olan duygusal bağı çok çok arttıracağına da inanıyorum. Türkiye'de ciddi bir sorun olan cinsiyet eşitliği konusunda mesafe kat etmemiz çok önemli." diye konuştu.Fenerbahçe markasının hem sportif anlamda hem de sosyal sorumluluk bilinciyle iyi tanınmasını istediklerini aktaran Koç, "Kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa 'sıfır tolerans' diyoruz. Cinsiyet içerikli tezahüratlara 'hayır' diyoruz. Bu da bir geceden bir geceye olmayacak. Yarın öbür gün bir maçta işler kötü giderken, 'İşte Ali Koç böyle demişti. Tribünde 30 saniye böyle bağırdılar' demeyin. Büyük resme bakın lütfen. Az önce de ifade ettiğim gibi hem sporcu hem de taraftar olarak kadınların ve kızların varlığını arttırmak için rol model ve sözcü olacağız. Sporcularımız, topluma örnek ve rol model olacaklar." ifadelerini kullandı.Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, bir ülkenin gelişmişliğinin sadece ekonomik büyüklüğüyle değil, bireylerin kaynaklara ve fırsatlara eşit erişimi ve bunun insan refahına yansımasıyla ölçüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:"Son 3 yıldır, Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklandık. Bu konu oldukça kapsamlı, dolayısıyla bütünsel yaklaşmamız gereken bir alan. 2015 yılından bu yana parçası olduğumuz 'HeForShe' hareketi ise toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin merkezinde yatan, ön yargılarla mücadele için önemli bir platform. Geniş etki alanı ile spor, özellikle de futbol, ön yargılarla mücadelede ciddi yol kat edebileceğimizi düşündüğümüz bir alan. Bu anlamda, Koç Topluluğu şirketlerinden Tüpraş'ın desteğiyle hayata geçen Fenerbahçe ve 'HeForShe' iş birliğinin, eşitliği sporun gündemine taşıması bizler için çok kıymetli."Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, 2015'ten bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklandıklarını kaydederek, "Topluluğumuzun 'Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum' projesi kapsamında; kadınların güçlenmesi için hem iş yerinde, hem topluma yönelik önemli çalışmalarla farkındalık yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktör Vekili Dr. Sabine Freizer ise yaptığı açıklamada, BM Kadın Birimi olarak, Fenerbahçe ile birlikte 'HeForShe' hareketinin lansmanını yapmak üzere burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Sayın Ali Koç'a 'HeForShe'ye destekleri ve aynı zamanda kişisel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği taahhüt için çok teşekkür etmek istiyorum. BM Kadın Birimi olarak Fenerbahçe ile olan iş birliğimizi sıra dışı bir ortaklık olarak görüyoruz. Biz, BM Kadın Birimi olarak Türkiye'de, toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek ve kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi için çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta 25 Kasım'da Türkiye'de toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 günlük aktivizm kampanyasını başlatacağız. Her sene Türkiye'de ve dünyanın her yerinde yaptığımız gibi bu 16 gün boyunca kadına karşı şiddetle ilgili kamuya yönelik mesajlarımız olacak ve özellikle kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak, buna son vermek için daha fazla şeyin yapılması yönünde çağrıda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.