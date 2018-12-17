Fenerbahçe İdari Menajerlik Görevine Volkan Ballı'yı Getirdi

Fenerbahçe, futbol A takımı idari menajerlik görevine Volkan Ballı'yı getirdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz."

VOLKAN BALLI'NIN GÖREVİ, BAĞI GÜÇLENDİRMEK

Sarı- Lacivertliler'in eski idari menajerlerinden Volkan Ballı da, eski pozisyonunda çalışmaya başladı..

Ballı'nın takım içindeki en önemli görevi ise oyuncular arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirmek, yönetim ve teknik ekip arasında güçlü bağı sağlamlaştırmak olacak.

"KİMSE FENERBAHÇE'YE HAYIR DEMEZ"

Volkan Ballı daha önce takıma dönüşü ile ilgili yaptığı açıklamada: "Kimse Fenerbahçe'den gelecek bir göreve hayır demez. Kapıda bekçilik olsa bile Fenerbahçe için bu bekçiliği yaparız. Ancak umarım bana ihtiyaç kalmaz." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İHA