17 Aralık 2018, 12:43
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Fenerbahçe İdari Menajerlik Görevine Volkan Ballı'yı Getirdi

Fenerbahçe'de İdari Menajerliğe Volkan Ballı getirildi. Volkan Ballı daha önce yaptığı açıklamada, "Kimse Fenerbahçe'ye hayır demez." demişti.

Fenerbahçe, futbol A takımı idari menajerlik görevine Volkan Ballı'yı getirdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz."

VOLKAN BALLI'NIN GÖREVİ, BAĞI GÜÇLENDİRMEK

Sarı- Lacivertliler'in eski idari menajerlerinden Volkan Ballı da, eski pozisyonunda çalışmaya başladı..

Ballı'nın takım içindeki en önemli görevi ise oyuncular arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirmek, yönetim ve teknik ekip arasında güçlü bağı sağlamlaştırmak olacak.

"KİMSE FENERBAHÇE'YE HAYIR DEMEZ"

Volkan Ballı daha önce takıma dönüşü ile ilgili yaptığı açıklamada: "Kimse Fenerbahçe'den gelecek bir göreve hayır demez. Kapıda bekçilik olsa bile Fenerbahçe için bu bekçiliği yaparız. Ancak umarım bana ihtiyaç kalmaz." açıklamasını yapmıştı.

Volkan Ballı,Fenerbahçe
Kaynak: İHA

YORUMLAR (26)
CAPS: Birde PTT 1 ligi nde Koç gibi bal gibi bir de fikstür çektiniz mi bu iş tamamdır
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FB: DİRİLİŞ FENER
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FİKRİ: eee bi tek aziz yıldırım kaldı o da dönerse tamamdır
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NERDEN GELİYOON : Aslan rumuzlu sen benim yazdıklarımı ya o kumuyorsun yada deli numarası yapıyorsun tescilli olanlar belli sen zamandan hesabını ver. Cemal nalganin hesabını ver taurasi hesabını ilk önce evinin önünü temizle okey.....iyi bayramlar
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KANARYA SEVGİDİR: metin aşık ali şen döneminde kümede kaldık kimse fener bahçeden vaz geçmez ersun yanalın yanına alex olmalı
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