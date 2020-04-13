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Fenerbahçe'de İlker Üçer'in testi negatif çıktı

Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer'in corona virüsü test sonucu negatif çıktı.

13.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:04
Fenerbahçe'de İlker Üçer'in testi negatif çıktı
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer'in corona virüsü test sonucu negatif çıktı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer'in son yapılan korona virüs test sonucu negatif çıktı. İlker Üçer, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, daha önce yapılan iki testin sonucunun pozitif çıktığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Belirtilerin başladığı tarihe göre yaklaşık 3 haftalık bir süreci geride bırakmış, tat ve koku kaybının da ortadan kalkmasıyla neredeyse hiçbir şikayetim kalmamış olmasına rağmen ikinci testin de pozitifi gelmesi keyfimi kaçırmıştı. Sonunda 13 Nisan, yani bugün itibarıyla güzel haberi aldım. Artık negatifim. Bu sonucu alana kadar da bir şey yazmak istemedim. Süreç biraz uzun sürdü ama bundan şikayetçi olamam. Sonuçta hafif atlatabilecek kadar şanslıydım. Ancak aileme bulaştırmış ya da bulaştırabilecek olma ihtimali beni epey yıprattı. Lakin ailemdeki herkesin tahlil sonuçlarının negatif çıkması ve şu anda da durumlarının iyi olması benim adıma en büyük mutluluk vesilesiydi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Malcolm Thomas, Spor
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