Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın Arjantin devi Boca Juniors ile anlaştığı iddia edildi.
16.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:57
Fenerbahçe 'de beklentileri karşılayamayan Mauricio Isla, sezon sonu takımdan ayrılıyor. Akşam'da yer alan habere göre Sarı-lacivertlilerde bu sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Isla, yeni sezonda takımda olmayacak.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun, Boca Juniors ile anlaştığı belirtildi.
Haberin Videosu :Fenerbahçe'de Şilili oyuncu Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Etiketler : Mauricio Isla, Boca Juniors, Fenerbahçe, Spor
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