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Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

17.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:46Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı hazırlıkları
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi 'la deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc özel program dahilinde çalışırken, sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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