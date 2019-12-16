Haberler » Spor » Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı - Spor

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turu rövanş maçında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

16.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:23Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün Demir Grup 'a 3-1 mağlup olan , Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turu rövanş maçında karşılaşacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antermanda Sivasspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Karışlaşmada forma giymeyen oyuncular ise U19 takımından oyuncuların katılımı ile hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma koordinasyon ile devam etti. Sarı-lacivertliler daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale bireysel çalışma ile son buldu.



İstanbulspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:35 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi: Real Madrid-Manchester City - Spor
14:34 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Spor
14:33 Giresunspor'dan hakem atamalarına tepki - Spor
14:28 Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Kurtuluş Savaşı veriyoruz - Spor
14:23 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Spor
14:20 Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! - Spor
13:05 Mesut Özil'in paylaşımına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı yanıt - Spor
12:23 3 büyüklere Anadolu darbesi! Zirve F.Bahçe'nin - Spor
11:10 Bir dünya yıldızı daha Real Madrid'e gidiyor - Spor
10:10 Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider" - Spor
16.12.2019 14:40:14