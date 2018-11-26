Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Volkan Demirel, Kendisine 6 Milyon Liralık Araba Aldı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyuncular arasında takıma geri dönme şansı bulunan tek isim olduğu konuşulan Volkan Demirel kendisini ödüllendirdi.

1 MİLYON EURO ÖDEDİ

Tecrübeli file bekçisiyle ilgili kesin karar verilip takıma döndü de, Demirel bu yüzden mi kendini ödüllendirdi bilinmez ama paraya kıyıp kendisine 1 milyon Euro'luk (Bugünkü kurla yaklaşık 6 milyon lira) bir Rolls Royce aldığı ifade edildi.

GEÇİCİ PLAKA İLE KULLANDI

Hafta sonu geçici plaka ile kullandığı aracının direksiyonunda görülen Volkan Demirel'in, Rolls Royce'un Wraith Black Badge modelini tercih ettiği belirtildi.

(Günaydın)