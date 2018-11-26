26 Kasım 2018, 10:52
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Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Volkan Demirel, Kendisine 6 Milyon Liralık Araba Aldı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, 6 milyon liraya Rolls Royce marka araba aldı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyuncular arasında takıma geri dönme şansı bulunan tek isim olduğu konuşulan Volkan Demirel kendisini ödüllendirdi.

1 MİLYON EURO ÖDEDİ

Tecrübeli file bekçisiyle ilgili kesin karar verilip takıma döndü de, Demirel bu yüzden mi kendini ödüllendirdi bilinmez ama paraya kıyıp kendisine 1 milyon Euro'luk (Bugünkü kurla yaklaşık 6 milyon lira) bir Rolls Royce aldığı ifade edildi.

GEÇİCİ PLAKA İLE KULLANDI

Hafta sonu geçici plaka ile kullandığı aracının direksiyonunda görülen Volkan Demirel'in, Rolls Royce'un Wraith Black Badge modelini tercih ettiği belirtildi.

(Günaydın)

Fenerbahçe,Volkan Demirel
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:52



YORUMLAR (55)
ROK: ayı mayı ama kendi parası kendi kazandı ben olsam bende harcardım catır catır kıskanıp çekemeyenlerdir olumsuz yorum yazanlar
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.: Şaka gibi ama gerçek..zor günlerden geçiyoruz ALLAH yardımcı olsun herkese
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KARGOCU: Türk tarafdar alkışlarsın sizde paraları Yabancılara yatırın . . . . . YAzıklar olsun. .
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AKİF DOĞRUL: BU ADAMIN YAPTIĞI İYİLİKLERİ BİLEN VARMI? YOK !!! SİZDE O İMKANLAR OLSA ALMAZMIYDINIZ? TABİKİDE EVTE!! ŞİMDİYE KADAR KAÇTANE AC DOYURDUNUZ ? DİNİMİZ GEREĞİ KAÇKİŞİ ZEKAT VERDİDE KAÇ KİŞİ FİTRE ODEDİ ALLAHA HAVALE EDİYORSAN ÖNCE ALLAHLA ARANDA DUVAR OLMAYACAK CAHİLLER . . BİN ABİCİM BENİM YERİMEDE BİN
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YİĞİT ALP: yakışır . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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