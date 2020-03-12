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Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiği bildirildi.

12.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:16
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi
Fenerbahçe 'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Altay Bayındır, Fenerbahçe, Futbol, Spor

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