Fenerbahçe'de Kameni krizi, gitmek istemiyor!

Fenerbahçe 'nin yeni sezon planlamasında yeri olmayan, ancak Sarı- Lacivertli kulüple sözleşmeleri süren başta kaleci Kameni olmak üzere, Reyes ve Frey, sezon öncesi sorun yaratıyor.

KAMENI YÜKSEK MAAŞ YÜZÜNDEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Teknik heyetin kadroda düşünmediği bu üç oyuncunun sezon öncesi kiralık ya da bonservisleri ile gönderilmesi için yönetim büyük çaba harcayacak. Kameni'nin yüksek maaşı sebebiyle ayrılmaya yanaşmadığı, Reyes ve Frey'in ise durumunun belirsiz olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.