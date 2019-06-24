24.06.2019 10:32
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Fenerbahçe'de Kameni krizi, gitmek istemiyor!

Gelecek sezon yapılanması sürdüren Fenerbahçe, kadroda yer açmak için takımdan görmek istediği isimlerle ilgili sorun yaşıyor. Sarı lacivertli ekip özellikle Kameni, Reyes ve Frey'i göndermenin yollarını arıyor.

Fenerbahçe 'nin yeni sezon planlamasında yeri olmayan, ancak Sarı- Lacivertli kulüple sözleşmeleri süren başta kaleci Kameni olmak üzere, Reyes ve Frey, sezon öncesi sorun yaratıyor.

KAMENI YÜKSEK MAAŞ YÜZÜNDEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Teknik heyetin kadroda düşünmediği bu üç oyuncunun sezon öncesi kiralık ya da bonservisleri ile gönderilmesi için yönetim büyük çaba harcayacak. Kameni'nin yüksek maaşı sebebiyle ayrılmaya yanaşmadığı, Reyes ve Frey'in ise durumunun belirsiz olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Kameni krizi, gitmek istemiyor!

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YORUMLAR(2)
CAMENİ:banane la ben paramı isterem
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ANTİBİOTİK:Yazık değil mi bu kulübün parasına az dikkatli transferler yapın . Gitmek istemiyorsa antrenman yüzü göstermeyin çürüsün uyanık açıkgöz şey.
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