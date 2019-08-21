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Fenerbahçe'de kaptan Eda Erdem sözleşme uzattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptan Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

21.08.2019 12:04 Fenerbahçe'de kaptan Eda Erdem sözleşme uzattı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptan Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında, takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın 2019-2020 sezonu sonunda sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden, Eda Erdem için şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe formasını 2008-09 sezonundan bu yana başarıyla terleten, armamızı gururla taşıyan kaptanımız Eda Erdem Dündar; 10 yılı aşkın bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi olmuştur.

Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar'a, Fenerbahçe Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz." - İSTANBUL

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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