Fenerbahçe'de Kasımpaşa Hazırlıkları Sona Erdi

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Kasımpaşa
ile mücadele edecek Fenerbahçe
, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde saat 18.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu
Tesisleri'nde kampa girdi.
Kasımpaşa,Fenerbahçe
02 Aralık 2018 Pazar 21:00