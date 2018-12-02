02 Aralık 2018, 21:00
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa Hazırlıkları Sona Erdi

Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. 

Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde saat 18.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Kasımpaşa,Fenerbahçe
02 Aralık 2018 Pazar 21:00



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