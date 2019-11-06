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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

06.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:14 Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı.
Sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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