Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
16.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:26
Fenerbahçe , Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kayserispor, Fenerbahçe, Spor
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