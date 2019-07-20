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Fenerbahçe'de Khedira sesleri

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Alman futbolcu Sami Khedira ile ilgilendiği iddia edildi.

20.07.2019 14:19 Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Alman futbolcu Sami Khedira ile ilgilendiği iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Juventus'un kadrosunda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de İtalyan ekibi Juventus'un Alman futbolcusu Sami Khedira ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcunun Juventus kadrosunda düşünülmediği ve taliplerinin arasında Fenerbahçe'nin de olduğu ifade edildi.

Khedira 2015 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuş ve siyah-beyazlılarla 127 maçta 21 gol, 13 asistlik katkıda bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Juventus, Spor

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