Fenerbahçe'de Koeman'ın Kaderini Belirleyecek 7 Maç

Hollandalı teknik adam, ülkesi dışındaki ilk kulüp teknik direktörlüğü macerasını Fenerbahçe
'de yaşıyor. Yönetim, şimdilik yola Erwin Koeman ile devam etme kararı aldı. Ancak bu birlikteliğin süresi, Sarı- Lacivertliler'in sezonun ilk yarısında alacağı sonuçlara bağlı. 57 yaşındaki teknik adamın önünde 7 kader maçı var.
Rakipler zorlu
Koeman için kritik viraj, milli ara sonrası çıkılacak olan Trabzonspor
deplasmanıyla başlayacak. Hollandalı çalıştırıcı, ligde kalan 5 karşılaşmadan alacağı başarılı sonuçlarla takımını puan tablosunda üst sıralara taşımak zorunda. Ancak Kanarya bu süreçte Trabzon'un yanı sıra Kasımpaşa
ve Antalya
gibi ligin dişli takımlarıyla karşı karşıya gelecek.
Avrupa,Fenerbahçe
Ayrıca son dönemde belalısı olan Akhisar
'a konuk olacak. Anderlecht
galibiyetiyle büyük avantaj yakalanan Avrupa Ligi D Grubu'nda ise 2 maç kaldı. Koeman için burada gruptan çıkacak sonuçları almak yeterli olacak. Fenerbahçe ayrıca ilk yarı bitmeden önce Türkiye Kupası
'nda da 2 kez sahaya çıkacak ancak henüz rakipleri belli değil. Sarı-Lacivertli Yönetim, tüm bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlara görev Koeman'la sezon sonuna kadar devam edilip edilmeyeceğinin kararını verecek. (Fanatik)
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:15