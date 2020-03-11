Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarının yaptığı antrenmanla sürdürdü.
11.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:28
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarının yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı - lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı - lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Spor
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Spor
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu