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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

23.10.2019 12:06Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana kaptan Emre Belözoğlu'nun da katıldığı belirtildi. Emre, dün yapılan antrenmanda özel program dahilinde çalışmıştı.
Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Nabil Dirar'ın özel program dahilinde antrenman yaptığı, diğer futbolcuların ise pas ve presin ardından taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.
Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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