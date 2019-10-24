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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

24.10.2019 20:24Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda sakatlığı bulunan Max Kruse'nin ısınma bölümünde takıma katıldığı, daha sonra özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Nabil Dirar'ın da özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği, akciğer enfeksiyonu geçiren kaleci Harun Tekin'in ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
Diğer futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı taktik programla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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