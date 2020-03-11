Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
11.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:30
Fenerbahçe , Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor
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