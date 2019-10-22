Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

22.10.2019 20:28Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Emre Belözoğlu, özel program dahilinde çalıştı.
Kasığından ameliyat edilen Nabil Dirar ise ilk defa takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile sürdü. Üç takım halinde gerçekleştirilen hücum ve savunma çalışmaları ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
HARBİDEN:Hazırlanın bakalım garantörünüz geliyor Aykut kocaman hayırlı işler fenerin garanti 12 puanı bu yıl diğeride rize İsmail fenerbahceli
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
21:56 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
21:54 19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası
21:42 Basketbolda maçın ardından
21:38 Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan gençlere seslendi
21:28 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
21:18 Hentbol: Hazırlık maçı
21:12 Milli halterci Berfin Altun'dan altın madalya
22.10.2019 22:00:44