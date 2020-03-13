Fenerbahçe'de Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
13.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:54
Fenerbahçe 'nin Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Max Kruse ve Nabil Dirar kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay Bayındır ise kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç."
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Max Kruse ve Nabil Dirar kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay Bayındır ise kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç."
Kaynak: AA
Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor
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