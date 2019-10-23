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Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

23.10.2019 15:35Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi sürüyor
Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun da takımla çalışmalara başladı bildirildi.
Fenerbahçe, cumartesi günü taraftarı önünde çıkacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 pas çalışması ve 3 takım halinde gerçekleştirilen hücum-savunma taktikleri üzerine çalıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçında sakatlıkları nedeniyle yer almayan Dirar ve Max Kruse'nin özel program dahlinde çalıştığı, kaburgasında sakatlık bulunan Emre Belözoğlu'nun ise takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek.
(İHA)

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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