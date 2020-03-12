Fenerbahçe'de koronavirüs önlemi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs (Covid-19) için Fenerbahçe Kulübü'nde de önlemler alınmaya başlandı.
12.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:15
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs (Covid-19) için Fenerbahçe Kulübü'nde de önlemler alınmaya başlandı. Sarı-lacivertli futbol takımının Samandıra Can Bartu Tesisleri, dezenfektasyonlar ile temizlenirken uygulamanın kulübün bütün tesislerinde yapılacağı bildirildi.İlk etapta Samandıra Can Bartu Tesisleri ile takım otobüsü dezenfekte edilirken, tesis girişi ve içerisinde belli alanlara sıvı dezenfektanlar yerleştirildi. Tesis bünyesinde görev yapan personel ile futbolculara koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Uygulamanın sarı-lacivertli kulüp bünyesindeki bütün tesislerde yapılacağı ifade edildi.- İstanbul
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Fenerbahçe Kulübü, Samandıra, Wuhan, Spor
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