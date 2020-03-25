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Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi

Fenerbahçe Kulübü'nün, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu iddia edildi.

25.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:27

Koronavirüs kabusu, Türk takımlarını da vurdu. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüse yakalanmıştı. Fenerbahçe Kulübü de bu gelişmeler sonrası oyuncularına test yaptırmış ve yapılan test sonucunda "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

Kulüp tarafından oyuncunun ismi açıklanmazken koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin, yapılan testler neticesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

"DURUMU EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Yıldız oyuncu günler önce yaptığı açıklamada, "Eğer Almanya'ya gidersem, tekrar Türkiye'ye dönemem. 17 Nisan'a kadar Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Eğer futbol geri dönerse ve ben tekrar o sırada Türkiye'ye geri dönemezsem, bu normal karşılanacak bir durum olmaz. Bu yüzden İstanbul'da kalacağım ve içinde bulunduğum durumu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım" demişti.

Kruse teste girmeden önce şu paylaşımda bulunmuştu:

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Fenerbahçe’de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Etiketler: Fenerbahçe Kulübü, Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor

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Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi

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