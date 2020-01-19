Haberler » Spor » Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı - Spor

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

19.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:46Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı
, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yan top ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Dün oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:42  Barcelona 1-0 Granada
01:37  Juventus 2-1 Parma
01:02  Barcelona liderliğini korudu
00:50  Juventus, Parma'yı Ronaldo'nun golleriyle yendi
00:41  Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti
20.01.2020 07:23:22