06.07.2019 13:27
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Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık çalışması

Fenerbahçe

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda salonda yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda salonda yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.
Salonda yapılan antrenmanın denge çalışmalarıyla başladığı bildirildi. Ardından futbolcuların 2 grup halinde dayanıklılık ve kuvvet çalışarak idmanı tamamlandığı belirtildi.
Öte yandan, kampta bulunan 19 Yaş Altı Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Kaynak: AA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Sabah, Spor

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