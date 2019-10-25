Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Max Kruse Konyaspor maçında olmayacak

Fenerbahçe'de Max Kruse Konyaspor maçında olmayacak

Fenerbahçe'de ağrıları devam eden Alman futbolcu Max Kruse, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

25.10.2019 14:55

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı lacivertli ekibin Alman yıldızı Max Kruse, ağrıları yüzünden deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 7 maça çıkarken 5 asist yaptı.

MAX KRUSE KİMDİR?

Maximilian "Max" Kruse 19 Mart 1988'de Reinbek, Almanya'da doğdu. Werder Bremen takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Werder Bremen, FC St. Pauli, FC St. Pauli II, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen kulüplerinde oynadı.

Futbolcuları soyunma odasında döven Halit Kurt konuştu: Pişman değilimFutbolcuları soyunma odasında döven Halit Kurt konuştu: Pişman değilim

TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattıTFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı

GöztepeGöztepe'nin stadı Türkiye'de bir ilk olacak

Ülke puanı sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi zora girdiÜlke puanı sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi zora girdi

Fenerbahçe'de Max Kruse Konyaspor maçında olmayacak

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:49 Gaziantep FK, lider Alanyaspor'u konuk ediyor! 3 sakat, 1 cezalı...
15:49 Kastamonu Belediyespor'un hedefi 4 kupa
15:47 (Özel haber) Futbolcularını tokatlayan antrenör İHA'ya konuştu
15:39 Zlatan'dan Müthiş Başlangıç
15:39 Carlos Vela MLS'i Kasıp Kavuruyor
15:39 Unutulmaz Sergen Yalçın Sözleri
15:38 U23 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Macaristan'a gidiyor
25.10.2019 15:57:49