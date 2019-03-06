Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ilk bölümde salonda çalıştığı belirtildi. Saha çalışmasına ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başlayan futbolcuların, kanat organizasyonlarıyla antrenmanı sürdürdüğü ifade edildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Kaynak: AA