07 Mart 2019, 16:21
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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmana sarı-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Başakşehir, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA


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