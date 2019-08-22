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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

22.08.2019 14:12 Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların pas ve pres çalışması yaptığı ifade edildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
Öte yandan geçen sezon Fenerbahçe'nin Galatasaray'la Türk Telekom Stadı'nda oynadığı karşılaşmada tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in ailesi antrenmanı takip etti.
Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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