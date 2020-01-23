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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

23.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:36Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Medipol 'i ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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