Fenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı! Sponsor aranıyor

Geçirilen kötü sezonun ardından 5 transfer açıklayan Fenerbahçe'nin hedefi ise çok daha büyük...

Türk asıllı Alman süperstar Mesut Özil, İngiliz ekibinden yıllık 15 milyon euro civarında bir ücret kazanıyor. Fenerbahçe, Mesut'un maaşının 6 milyon eurosunu Arsenal'in ödemesini talep ederken, 9 milyon euroluk kısmı sponsor desteği ile yarı yarıya ödemenin hesaplarını yapıyor.

1 YIL KİRALAMA DÜŞÜNÜLÜYOR

Arsenal'le 2021 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta sahanın 1 yıllık kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor. Dolayısıyla ciddi şekilde maddi zorluk yaşayan kulüp bonservis bedeli ödememiş olacak.

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı yıldız transferi sözlerinin sonrasında, "Mesut Özil'in Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Mesut ile dün gece 2 saat geçirdim. Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek. Eğer ben bu işten anlıyorsam bu böyle olacak." dedi.

Ali Koç bunun üzerine"Bir kulüp var Arsenal biliyorsunuz yani (gülerek) Arsenal Ali Koç, "Sözleşmesi bitince gelir diyorsun yani!" demişti. Ilıcalı konuyla ilgili son olarak, "Benim bildiğim Ali Koç, Mesut Özil'i getirir." diyerek noktayı koymuştu.

Koç'un o günden bu yana Özil transferinde ciddi şekilde bir sponsor arayışı içinde olduğu bilgisi edinildi.

MESUT ÖZİL'DEN TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, dün yaptığı paylaşım sonrasında Fenerbahçe taraftarı adetaçılgına döndü. Fenerbahçe'nin transferleri açıklarken kullandığı ateş emojisini kullanan Mesut Özil'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

KOLAROV TRANSFERİ DE BİTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe Kolarov transferini de büyük ölçüde bitirdi. Sırp oyuncunun bonservis problemini hallettiği belirtildi.