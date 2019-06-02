Fenerbahçe'de Mesut Özil kampanyası başlatıldı!

F.Bahçe taraftarlarından büyük kampanya... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'i sosyal medyada adeta mesaj yağmuruna tuttu. 'Fener Ol' kampanyasına büyük destek veren taraftarlar yıldız oyuncuya, "Gel beraber mesut olalım" şeklinde mesajlar attı.

Takvim'de yer alan habere göre; Daha önce ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'e büyük baskı kuran Fenerbahçeli taraftarların bu şekilde oyuncuyu etkilemeye çalışacağı öğrenildi. Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılması gündemde...

FATURA MESUT ÖZİL'E KESİLMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1 yenilen Arsenal'de taraftarlar ve İngiliz medyası faturayı Özil'e kesti. Morali bir hayli bozuk olan yıldız oyuncunun ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.