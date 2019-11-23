Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Isla, Kruse ve Muriqi'in sakatlıklarının ardından sarı lacivertli ekibin forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç de sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı kafilesinde, Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Mosesbulunuyor.