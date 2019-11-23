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Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesinde Mevlüt Erdinç idmanda yaşadığı sakatlık yüzünden kadrodan çıkartıldı.

23.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:23

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan 'ye bir kötü daha geldi. Isla, Kruse ve Muriqi'in sakatlıklarının ardından sarı lacivertli ekibin forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç de sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı kafilesinde, Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Mosesbulunuyor.

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Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı

Yeni Malatyaspor, Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe, Spor


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XXX:KESK Lİ MESUT gs ye gülüyordun ya le. Ne oldu......Blah.blah blah
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