25 Mart 2019, 21:29
»»

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları aktarıldı.

Antrenmanın, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA



YORUMLAR