Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak Fenerbahçe
, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları aktarıldı.
Antrenmanın, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA