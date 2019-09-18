Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

18.09.2019 21:02Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, Victor Moses ve Mauricio Isla özel program dahilinde çalıştı. Hasan Ali Kaldırım da koşulara başladı.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:59 Filenin Efeleri, son 16 turuna adını yazdırdı
00:53 Ryan donk: türkiye'de her şey olabilir
00:53 PSG evinde Real Madrid'i farklı geçti
00:53 Feghouli ve luyindama'dan club brugge değerlendirmesi
00:52 Emre mor: kendi oyunuma odaklanacağım
00:51 Abdurrahim albayrak'ın açıklamaları
00:49 Fatih terim: her geçen gün daha iyi olacağız