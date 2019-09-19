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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

19.09.2019 14:54Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İdman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 3 takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
Victor Moses ve Mauricio Isla, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İki futbolcu, daha sonra özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise takımdan ayrı özel program kapsamında çalışmalarına devam etti.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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