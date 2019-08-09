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Fenerbahçe'de Moses ayrılabilir! Sürpriz gelişme

Yeni sezon öncesinde tam 9 transfer yapan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertli ekibin Chelsea'den kiraladığı Moses, eski hocası Conte'nin çalıştırdığı Inter'e transfer olabilir.

09.08.2019 13:09
Fenerbahçe'de Moses ayrılabilir! Sürpriz gelişme

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz devre arasında Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses için Afrika basınından sürpriz bir haber geldi. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, Chelsea'den eski oyuncusunun transferini istediği ve İtalyan ekibinin de girişimlere başladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILABİLİR

Habertürk'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de eleştiri odaklarının hedefinde olduğu kaydedilen tecrübeli oyuncunun da, kariyerinin en parlak günlerini yaşadığı Conte ile tekrar bir araya gelmeye sıcak bakabileceği belirtildi.

MOSES OLMAZSA DENİZ TÜRÜÇ

Tecrübeli futbolcu için geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru da ayrılık haberleri çıkmış ancak Fenerbahçe'de kalmıştı. Sarı lacivertli ekibin her ihtimale karşı Moses'a alternatif olarak Deniz Türüç'ü kadrosuna kattığı biliniyor.

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Fenerbahçe'de Moses ayrılabilir! Sürpriz gelişme

Antonio Conte, victor moses, Fenerbahçe, Chelsea, Spor

YORUMLAR (1)
HAMZAAA: Ne alternatif ama xD
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