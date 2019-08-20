Fenerbahçe'de Moses şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak

Haber Global'in geçtiği habere göre; Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği maçta sakatlanan Moses'in ön üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi ve oyuncunun sahalardan 5 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Victor Moses'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Gazişehir Gaziantep maçının 77. dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na yerini bırakan Moses'te ön üst adele kısmında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan tetkiklerden sonra Moses'in ön üst adelesinde kısmı yırtık tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

5-0'LIK MAÇTA ŞOV YAPTI

Victor Moses, Gazişehir Gaziantep maçında 6. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirşmişti. Nijeryalı futbolcu 13. dakikada ise kullandığı penaltı vuruşunu değerlendirememişti. 28 yaşındaki futbolcu 74. dakikada Dirar'ın attığı golde asisti yapan isimdi.