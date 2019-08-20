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Fenerbahçe'de Moses şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği maçta sakatlanan Moses sahalardan 5 hafta uzak kalacak.

20.08.2019 14:11
Fenerbahçe'de Moses şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak

Haber Global'in geçtiği habere göre; Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği maçta sakatlanan Moses'in ön üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi ve oyuncunun sahalardan 5 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Victor Moses'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Gazişehir Gaziantep maçının 77. dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na yerini bırakan Moses'te ön üst adele kısmında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan tetkiklerden sonra Moses'in ön üst adelesinde kısmı yırtık tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

5-0'LIK MAÇTA ŞOV YAPTI

Victor Moses, Gazişehir Gaziantep maçında 6. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirşmişti. Nijeryalı futbolcu 13. dakikada ise kullandığı penaltı vuruşunu değerlendirememişti. 28 yaşındaki futbolcu 74. dakikada Dirar'ın attığı golde asisti yapan isimdi.

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Fenerbahçe'de Moses şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

YORUMLAR (12)
BJK: PENALTICI SENİİİ
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TUGO: Deniz Türüç var Ferdi Kadıoğlu var , sıkıntı yok ;)
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ŞİKE ŞİKE ŞAMPİYON FB: Akşam Murigi nin vurduğu herkese girmiş anlaşılan :)))
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PAŞA: deniz türüç yemin ederim bundan iyi oyuncu.
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1 1
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-: haydi FERDİ şimdi tam zamanı
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1 0
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KAMBOÇYALI: çok iyi olmuş.
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7 16
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ÇUMRALI RAMAZAN: kına yak , insan değilsiniz ya
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6 3
ŞAPKACI: HARAM PUANIN CEZAİ MÜEYYİDESİ MOSESE KESİLMİŞTİR. İLAHİ ADALETTİR FAZLA YERGİ VE YORUMA GEREK YOKTUR.
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6 14
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VATANDAŞ: allah gördü haksızlığa gelmedi cezayı kesti teşekkürler
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BABANIZ FENERBAHÇE: Zaten onu istiyorduk. Oynat şu Ferdi''yi Ersun. . .
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