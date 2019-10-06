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Fenerbahçe'de Nabil Dirar 4 hafta yok!

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, lige verilen arada fıtık ameliyatı olacak. Deneyimli oyuncu, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

06.10.2019 12:10

Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku yaşanıyor. Sezon başından beri yaşadığı fıtık sıkıntısı nedeniyle iğnelerle sahaya çıkan 33 yaşındaki oyuncu, milli arada ameliyat olacak. Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla ağrılarından kurtulması beklenen Faslı futbolcunun bu nedenle sahalardan en az 4 hafta uzak kalması bekleniyor.

MOSES VE RODRİGUES DÖNÜYOR

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte görev alan Nabil Dirar, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı. Öte yandan milli aradan sonra Victor Moses ve Garry Rodrigues de sahalara dönecek.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar 4 hafta yok!

Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(3)
DEVŞİRME STOPER ÇAKMA SOL KANAT:Sol kanata bir tane daha devşirme çakma sol kanat ekleriz. Sorun kökten çözülür. Ferdiyi sol kanada alır işte. Takımda sol kanat, defans yok. Zanka yetersiz. Onun hatalarını kapatacak sağlam stoper şart. Muriçin alternatifi de yok. Kötü oynadığı maçlarda skoru değiştirecek yedek yok. Mevlüt ü de rotasyon olarak kullanacağımız santraforumuz var desinler diye aldılar. Fener bu sene şampiyon olmak istiyorsa devre arası acilen sol kanat, stoper ve santrafor almalı. Yoksa şampiyonluk çok zor.
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EFEDAYI:Sağ ayaklı adamdan solbek yaptılar . Ersun Yanal zamanında Skırtel ve Neudstater in üzerine 5 tane stoper alındı hala doğru dürüst stoper yok . Jailson''u stoper oynatıyoruz . Zanka''da hantal . Bu günler iyi günlerimiz. . .
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MÜFİT:vah vah
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