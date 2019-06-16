16.06.2019 13:24
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Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul başladı

Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda başladı.

Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda başladı. Genel kurula Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Kurul Üyeleri katıldı. Mali Genel Kurul öncesi Divan Başkanlığına Vefa Küçük önerildi. Üyelerin oyunu alan Küçük, Divan Başkanlığına seçildi.
Vefa Küçük, teşekkür ederek başladığı konuşmasında genel kurulun nasıl işleyeceğini ifade etti. Olağan Mali kongrede Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemler ayrı ayrı ibraya sunulup 2019 yılı bütçesi oylanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Vefa Küçük'ün divan başkanlığına seçilmesi


- İstanbul
Kaynak: DHA
Vefa Küçük, Fenerbahçe, Spor

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