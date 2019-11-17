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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan ayrılık kararı! İngiliz kulübüyle yakın temasta

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla teknik heyetin ve taraftarın büyük beğenisini kazanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Tufan'ın İngiliz ekibi Crystal Palace ile görüştüğü iddia edildi.

17.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:39

'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe ile tamamı ilk 11 olmak üzere 11 maçta forma giydi ve takımının ligde geride kalan 11 haftayı 20 puanla 2. sırada tamamlamasında önemli pay sahibi oldu.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de güvenini kazanan Tufan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı lacivertli formayla oynadığı futbolla A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in güveninin kazanmayı başaran Tufan, Türkiye'nin İzlanda ile 0-0 berabere kaldığı maçta da ilk 11'de şans buldu ve 90 dakika sahada kaldı.

CRYSTAL PALACE İLE YAKIN TEMAS

İddialara göre Ozan Tufan, sezon sonunda Sarı-lacivertli takımdan ayrılacak. Genç oyuncunun İngiltere ve İspanya'yı gözüne kestirdiği ve İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın transfer için girişimlere şimdiden başladığı ilk gelen haberler arasında.

SÖZLEŞME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar'la kontrat yenileyen Fenerbahçe yönetiminin Ozan Tufan'a da gittiği ancak 24 yaşındaki oyuncu kendisine sunulan teklifi reddettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan ayrılık kararı! İngiliz kulübüyle yakın temasta

Şenol Güneş, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Türkiye, Spor


HABER YORUMLARI (5)
SERDAR0011:Balon be kardeşim yapmayın şunu
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GEMLİK:Bursaspor dan aşinayız bu duruma. Bursa da iken babası fabrikada çalışıyordu hala ve para yetersizdi. Fenerbahçe de iken babası fabrika açtı ve bu kesmedi, şimdi İngiltere de sıra. Artık orada da kraliyet ailesini hedef alır ??
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SSK EMEKLİSİ:PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR.
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AZİZ YILDIRIM:Mumla ararsınız beni
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SOKAKTAKİ FB Lİ:Geçen yılda başlanılan parlatma çabaları ve hala FB de kalması adına yapılan asparagas haberden başka birşey değil, Bu sezon sözleşmesi bitecek, biliyorki yeni sözleşmeyi eski haliyle yapamayacak, ya gidecek yada çok düşük fiyatla çalışacak, bu oyuncunun menejeri bu gün dünyanın ve en önemlisi ülkemin Milli takımına bile etki edebilen menejerlerinden biridir, dolayısıyla 2 nci bir kazığı atmaya uğraşmasının bir faydası yok, 4 yılın sonunda FB ye verdiklerine bir bakın hak ediyorsa kalsın. . .
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