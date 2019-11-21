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Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan yönetimin yaptığı teklifi beğenmedi. Tufan, sarı lacivertli ekibin önerdiği anlaşmanın hem maddi boyutunu hem de süresini beğenmedi.

21.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:57

'de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu Ozan Tufan'da kritik gelişmeler yaşanıyor. Maaş ücretlerini düşürmek için 1-1,5 milyon euro arasında teklifler yapan sarı lacivertli yönetimin önerisine olumsuz bakan genç oyuncu, üç yıldan daha uzun süren bir sözleşme istiyor.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuların durumlarına bakarken, kalmak istedikleriyle de masaya oturdu. Bu isimlerin başında da Ozan Tufan geliyor.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Geçen sezonun ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen futbolcu, hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takımı'nın değişilmez ismi oldu. EURO 2020'de de birçok önemli kulübün yakından takip edeceği başarılı orta saha ile yapılan ilk görüşmeler sonuçsuz kaldı.

UZUN SÜRELİ KONTRAT İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre; Ozan, Fenerbahçe'de devam etmek istese de, kendisine önerilen şartları kabul etmedi. 3 yıllık anlaşma yerine daha uzun süreli bir sözleşme bekleyen futbolcunun, ayrıca kendisine teklif edilen ücreti de düşük bulduğu öğrenildi. Ozan'ın üzerinde durduğu en önemli konu, sözleşme süresi... Uzun süreli bir mukavele talep ediyor.

Milli futbolcunun ilk tercihi Fenerbahçe olsa da, futbolcuyu Avrupa'nın birçok kulübü de takibe almış durumda... Sezon sonu sözleşmesi sona ereceği için bonservissiz ayrılma hakkı da söz konusu olan Ozan'ın gideceği takımda bu avantajını kullanarak yüksek ücret alması söz konusu...

Yönetim ise yeni yapılacak sözleşmelerde maaş skalasını düşürmeye çalışıyor. Artık 2 milyon euro ve üzerinde hiçbir oyuncuya garanti ücret vermek istemiyor. Bu yüzden oyunculara 1-1.5 milyon euro bandından teklifler yapılıyor. Finansal Fair Play nedeniyle maaş bütçe zorunluluğu yönetimi oldukça zorluyor.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi

Ozan Tufan, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ADA:yat yat son sene oyna. sonra 3 yetmez 10 yapalım. 9''un da yatar 1''inde oynarsın. . yürü git. .
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Aha kapı aha da yol kalmak isteyen kalır gitmek isteyen gider
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FTH:ZATEN BİZ BUNA O PARAYI VERMEDİK Mİ ŞİMDİYE KADAR NE FAYDASI OLDU BİZE ŞİMDİ İKİ MAÇ OYNAYIP FORM TUTTU DİYE BİYERLERİ KALKMASIN ÇOK MU ZOR ÇEKERSİN YEDEĞE OYNATMAZSIN KALAN HAFTALARDA BAK BAKALIM NOLUYO O ZAMAN
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KENAN:Ozan hata yapıyorsun volkan şen şenerin skirtelin durumuna bak yok oldular oynamadığın halde FENERBAHÇE sana sahip çıktı nankör olma
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ŞEMS:Gönderin gitsin.
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VATANDAŞ:ozan gibisini bu yaşta şuan alsan kapıyı 7 den 8 den aşağı açmazlar
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FT.:yapmayın sözleşme bakalım ne olacak? Fenerbahçe ne kaybeder çok mu lazım Ozan Fenerbahçe ye? Beğenmiyorsa gitsin bu kadar şımartmanın bir alemi yok.
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