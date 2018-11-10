10 Kasım 2018, 11:16
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın Affedilmesi Gündeme Geldi

Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıkların ardından 11 aydır formadan uzak kalan Ozan Tufan'ın affedilmesi gündeme geldi.

Fenerbahçe, orta sahada derin bir kriz yaşıyor. Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan'ın ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesi zor. Mehmet Topal iyileşti ancak tam randıman verip vermeyeceği belirsiz. Koeman, Reyes'e güvenmiyor; Jailson ise 8 maç ceza aldı. Bu kadar eksiğin olması, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a şans doğurdu. Milli futbolcunun affedilmesi gündeme geldi.

11 AYDIR FORMADAN UZAK

Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı resmi olarak en son Türkiye Kupası'nda 13 Aralık 2017'de oynanan maçta giymişti. Ozan Tufan, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 100 maçta 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Ozan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020'ye kadar devam ediyor.

(Fotomaç)

Tolga Ciğerci,Ozan Tufan,Fenerbahçe
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:16



YORUMLAR (7)
BATTALGAZİ: Bu Ozan’dan anca iyi güreşçi olur bu güreş federasyonu körmü görmüyormu bu yeteneği.
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OZAN TUFAN: Am sorry he
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HOCAEFENDİ: Aziz başkanı ,mumla arayacak duruma geldik ya,yazıklar olsun,Ali Koç muş yok o,yok bu,geç bunları takım sürünüyor resmen kimlere kaldı,efsane oldu kestane.
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SELİM: biz texas grubu olarak ozan ın herzaman arkasında oldugumuzu ve herzaman kapımızın acık oldugunu gururla bildiririz . . .
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ALİ: Koca kulüb bardan pavyondan çıkmayan ne yaptigi,nasıl yaşadığı bellli olmayan bir adama mi muhtaç,yazık.Aziz Yıldırım arar olduk malesef.
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