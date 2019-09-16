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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı Alanyaspor maçına Ozan Tufan kaptan olarak çıkacak.

16.09.2019 19:45

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında takım kaptanı Ozan Tufan olacak. Fenerbahçe'de gözden çıkarılmasının ardından Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile ikinci baharını yaşayan Ozan Tufan Alanyaspor karşısında sahaya kaptan olarak çıkıyor.

ESKİ TAKIMINA KARŞI KAPTAN OLARAK ÇIKACAK

Sarı lacivertli takımda Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle bu sezon başında sarı lacivertli takıma geri dönen 24 yaşındaki Ozan Tufan eski takımına karşı sahaya kaptan olarak çıkacak.

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 3 maçta da forma giyerken performansıyla alkış almıştı.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor

YORUMLAR(4)
EFEDAYI:Gemiyi batıran kaptan !
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ÇATALCALI:yakışır ozanıma
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URFALI:neden bu adamı milli takımda fenerde sürekli oynatıyorlar. çoktan bitmiş biri.
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SPOR YAZARI:OZAN ÇÖP
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