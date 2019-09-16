Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında takım kaptanı Ozan Tufan olacak. Fenerbahçe'de gözden çıkarılmasının ardından Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile ikinci baharını yaşayan Ozan Tufan Alanyaspor karşısında sahaya kaptan olarak çıkıyor.

ESKİ TAKIMINA KARŞI KAPTAN OLARAK ÇIKACAK

Sarı lacivertli takımda Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle bu sezon başında sarı lacivertli takıma geri dönen 24 yaşındaki Ozan Tufan eski takımına karşı sahaya kaptan olarak çıkacak.

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 3 maçta da forma giyerken performansıyla alkış almıştı.