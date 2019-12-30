Haberler » Güncel » Fenerbahçe'de Rami ayrılıyor - Haber

Fenerbahçe'de Rami ayrılıyor

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, devre arası transfer döneminde sarı-lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor.

30.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:05 Fenerbahçe'de Rami ayrılıyor
'nin Fransız stoperi Adil Rami, devre arası transfer döneminde sarı-lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor.
Sezon başında 'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Adil Rami, takımdan ayrılmak istiyor. Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen ve sürekli yedek kalan Rami'nin bir an önce ülkesine dönmek istediği belirtildi. Rami, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında ilk 11'de forma bulmuş, o müsabakada da ikinci yarının başında oyundan çıkartılmıştı. Antrenmanlarda gösterdiği performans ile Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremeyen 34 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Fenerbahçe, Marsilya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00   Binlerce Etiyopyalı ev hizmeti için Suudi Arabistan'a gönderildi - Haber
12:59   İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız yaralı olarak yakalandı-2 - Haber
12:58   Aydın'da otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haber
12:58   FETÖ'ye bir yılda 6 bin 831 dava - Haber
12:58   Yurdun batısından gelip doğusundaki çocukları oyuncaklarla sevindirdiler - AĞRI - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:01:42