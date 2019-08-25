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Fenerbahçe'de Reyes'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Meksikalı futbolcu Diego Reyes'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

25.08.2019 13:30 Fenerbahçe'de Reyes'in sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Meksikalı futbolcu Diego Reyes'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcusu Diego Reyes ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerde beklenen performansı veremeyen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır. Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." - İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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